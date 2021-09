Giunta regionale lombarda ha dato ufficialmente via libera allo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi, sotto i 5.000 abitanti. 28 quello lecchesi che riceveranno le risorse.

Regione stanzia le risorse per sistemare i cimiteri in 28 Comuni Lecchesi

La misura, avviata inizialmente con una dotazione economica di 1 milione di euro e che ha permesso di finanziare 53 domande ammesse, raggiunge così gli 11 milioni di euro e permetterà di finanziare ulteriori 528 interventi ammessi.

Soddisfatto l'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni. “Abbiamo reperito queste nuove e significative risorse - spiega - per rispondere a tutti gli interventi meritevoli di finanziamento e ai corrispettivi enti locali beneficiari. La dimensione demografica è stato un tra i fattori essenziali che ha privilegiato i piccolissimi Comuni”.

I dati delle domande presentate, quelle ammesse, le finanziate a luglio e quelle finanziate con la nuova misura.

LECCO

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Brivio, Casargo, Cassina Valsassina, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Cremeno, Dervio, Ello, Esino Lario, Garlate, Introbio, La Valletta Brianza, Monticello Brianza, Osnago, Parlasco, Pescate, Primaluna, Santa Maria Hoè, Sirone, Valgreghentino, Vercurago.

BERGAMO

Domande 106, ammesse 103, finanziate a luglio 16, nuove istanze finanziate 87.

Comuni: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Algua, Ambivere, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzone, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Borgo di Terzo, Bracca, Branzi, Brumano, Calvenzano, Camerata Cornello, Capizzone, Caprino Bergamasco, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cerete, Colere, Corna Imagna, Costa di Mezzate, Costa Serina, Covo, Credaro, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fino del Monte, Fornovo San Giovanni, Gaverina Terme, Gromo, Grone, Lallio, Leffe, Levate, Locatello, Luzzana, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Monasterolo del Castello, Morengo, Mornico al Serio, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oneta, Pagazzano, Parzanica, Pianico, Piazza Brembana, Piazzatorre, Pradalunga, Premolo, Pumenengo, Ranzanico, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, Sant'Omobono Terme, Schilpario, Sedrina, Selvino, Serina, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Spinone al Lago, Suisio, Ubiale Clanezzo, Valbondione, Valbrembo, Valleve, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Villa d'Adda, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.

BRESCIA

Domande 95, ammesse 93, finanziate a luglio 3, nuove istanze finanziate 90.

Comuni: Acquafredda, Agnosine, Alfianello, Anfo, Artogne, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borno, Bovegno, Brandico, Braone, Capo di Ponte, Casto, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Cevo, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Collebeato, Collio, Comezzano-Cizzago, Corteno Golgi, Corzano, Edolo, Fiesse, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Incudine, Isorella, Lavenone, Lodrino, Lograto, Losine, Malegno, Malonno, Marcheno, Marone, Milzano, Monte Isola, Mura, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Paitone, Paspardo, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Pozzolengo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Remedello, Roccafranca, Sabbio Chiese, Sale Marasino, San Gervasio Bresciano, San Zeno Naviglio, Saviore dell'Adamello, Seniga, Serle, Sonico, Tavernole sul Mella, Temù, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Vezza d'Oglio, Villachiara, Visano, Zone.

COMO

Domande 46, ammesse 46, finanziate a luglio 10, nuove istanze finanziate 36.

Comuni: Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Asso, Barni, Beregazzo con Figliaro, Binago, Blevio, Brenna, Carlazzo, Casnate con Bernate, Centro Valle Intelvi, Cucciago, Eupilio, Garzeno, Lambrugo, Limido Comasco, Longone al Segrino, Lurago Marinone, Magreglio, Moltrasio, Monguzzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Oltrona di San Mamette, Pognana Lario, Proserpio, Ronago, Schignano, Sormano, Torno, Valbrona, Vercana.

CREMONA

Domande 76, ammesse 71, finanziate a luglio 2, nuove istanze finanziate 69.

Comuni: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Calvatone, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Credera Rubbiano, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Montodine, Motta Baluffi, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena Drizzona, Pianengo, Pieranica, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, Sergnano, Solarolo Rainerio, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Torlino Vimercati, Torre de' Picenardi, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vescovato, Volongo, Voltido.

LODI

Domande 26, ammesse 24, finanziate a luglio 1, nuove istanze finanziate 23.

Comuni: Bertonico, Boffalora d'Adda, Brembio, Casalmaiocco, Caselle Landi, Castelgerundo, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Comazzo, Corno Giovine, Corte Palasio, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Massalengo, Ospedaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Villanova del Sillaro.

MANTOVA

Domande 28, ammesse 26, finanziate a luglio 0, nuove istanze finanziate 26.

Comuni: Acquanegra sul Chiese, Borgo Mantovano, Borgocarbonara,

Casalmoro, Casaloldo, Cavriana, Commessaggio, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Mariana Mantovana, Monzambano, Piubega, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Quingentole, Redondesco, Sabbioneta, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Villimpenta.

MILANO

Domande 8, ammesse 8, finanziate a luglio 0, nuove istanze finanziate 8.

Comuni: Bellinzago Lombardo, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Colturano, Dresano, Liscate, Morimondo, San Zenone al Lambro.

MONZA E BRIANZA

Domande 5, ammesse 4, finanziate a luglio 0, nuove istanze finanziate 4.

Comuni: Camparada, Correzzana, Renate, Roncello.

PAVIA

Domande 102, ammesse 98, finanziate a luglio 11, nuove istanze finanziate 87.

Comuni: Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albuzzano, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bressana Bottarone, Campospinoso, Canneto Pavese, Casei Gerola, Castana, Castelletto di Branduzzo, Castelnovetto, Cervesina, Chignolo Po, Codevilla, Colli verdi, Corana, Cornale e Bastida, Costa de' Nobili, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Langosco, Linarolo, Lirio, Lungavilla, Magherno, Marzano, Mezzana Bigli, Mezzanino, Miradolo Terme, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Pietra de' Giorgi, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Redavalle, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, San Genesio ed Uniti, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Silvano Pietra, Sommo, Suardi, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trovo, Val di Nizza, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Villanova d'Ardenghi, Vistarino, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zerbolò, Zinasco.

SONDRIO

Domande 33, ammesse 32, finanziate a luglio 5, nuove istanze finanziate 27.

Comuni: Albosaggia, Aprica, Berbenno di Valtellina, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Civo, Colorina, Grosio, Grosotto, Lanzada, Mantello, Mese, Piantedo, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Samolaco, Talamona, Tartano, Torre di Santa Maria.

VARESE

Domande 48, ammesse 46, finanziate a luglio 2, nuove istanze finanziate 44.

Comuni: Agra, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brinzio, Brusimpiano, Buguggiate, Caronno Varesino, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelseprio, Castelveccana, Cittiglio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cuveglio, Cuvio, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Inarzo, Leggiuno, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Morazzone, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ternate, Valganna.