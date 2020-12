Silea ha reso noto che a seguito del DPCM attualmente in vigore, in tema di misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, il ritiro del compost da parte dei cittadini, presso l’impianto di compostaggio di Annone Brianza, è sospeso fino al 13 dicembre.

Prosegue la sospensione del servizio di ritiro compost

Silea fornirà nuovi aggiornamenti in relazione alle prossime modifiche legislative. Per informazioni è contattabile il numero: 031-655290.