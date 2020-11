Posso uscire col cane? E andare dalla nonna? Spostamenti: le risposte del sindaco

Oltre ad aggiornare la cittadinanza sull’evolversi del contagio, il sindaco di Brivio Federico Airoldi ha provato anche a chiarire qualche dubbio relativamente agli spostamenti che da domani, venerdì 6 novembre 2020, non saranno più consentiti se non per reali necessità.

LEGGI ANCHE La Lombardia è zona rossa, da venerdì 6 sarà lockdown: cosa si potrà fare e cosa sarà invece vietato SCHEMA

Spostamenti, quesiti e risposte

“In queste ore sono giunti numerosi quesiti che riguardano la mobilità e le attività sportive. Illustro alcuni casi con la relativa risposta” ha affermato il sindaco. Li elenchiamo:

– Posso andare in macchina a Lecco per comperare le crocchette per il cane perché quelle che mangia si trovano all’Eurospin? Risposta: no, non è uno spostamento che rientra tra quelli classificabili come legittimi in quanto anche a Brivio e nei comuni limitrofi ci sono esercizi commerciali che vendono cibo per animali.

– Posso spostarmi all’interno del comune per assistere mia nonna? Risposta: sì, è uno spostamento dettato da motivi di saluti. Chi lo compie presta assistenza a una persona che ne necessita.

– Posso fare una passeggiata da Beverate a Brivio con il cane? Risposta: no, si può uscire con il cane rimanendo nelle immediate adiacenze della propria abitazione. Si può passeggiare solo in prossimità della propria abitazione mantenendo la distanza di un metro ed utilizzando la mascherina. Raccomando a tutti di collaborare con le Forze dell’Ordine in caso di controlli, prestando collaborazione e mantenendo la calma: stanno lavorando come noi e nel nostro interesse”