Montevecchia, incendio nella zona industriale, sul posto i Vigili del fuoco. Non ci sono feriti o intossicati.

Montevecchia, incendio nella zona industriale

Stasera, mercoledì 21 luglio, per cause ancora da chiarire si è sviluppato un incendio nella ditta "3 M" in via Degli Artigiani a Montevecchia, la zona di Capannoni che si trova lungo la strada che si innesta sulla Provinciale verso Lomaniga di Missaglia.

Non ci sono feriti

Pare abbia preso fuoco del materiale e la fiammata avrebbe interessato il portone d'ingresso all'azienda. Le cause del rogo al momento sono ignote. Sul posto i Vigili del fuoco con autopompa autoscala. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.