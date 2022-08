Elezioni politiche 2022, Stefano Motta candidato alla Camera per il terzo polo

Sarà il sindaco di Calco Stefano Motta, in quota Italia Viva, a rappresentare il terzo polo al collegio uninominale di Lecco della Camera dei deputati alle elezioni del 25 settembre. Sfiderà sicuramente Maurizio Lupi, alla guida della coalizione di centro-destra e Laura Bartesaghi, in quota Pd, rappresentante del centro-sinistra.

Stefano Motta rappresentante del terzo polo

Italia Viva Lecco, dunque, ha scelto di scendere in campo per l’uninominale della Camera con Stefano Motta, avvocato del foro di Lecco, ex sindaco di Brivio attuale primo cittadino di Calco. «Abbiamo scelto una persona molto rappresentativa per il nostro territorio - ha commentato il coordinatore Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera - La sfida non sarà facile, perché correrà contro Lupi e Bartesaghi, ma Motta è persona conosciuta e stimata dovunque a Lecco e in Provincia».

Al plurinomale della Camera Italia Viva propone Mauro Del Barba e Maria Chiara Gadda. Per l’uninominale al Senato il terzo polo candiderà invece l’imprenditore Giuseppe Conti di Barzago, anche lui in quota Italia Viva.

I compagni di "cordata" di Azione saranno rappresentati solo al plurinominale dal lecchese Luca Perego e dalla comasca Anna Veronelli.