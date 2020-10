Covid-19, cinque casi in più in paese i contagiati salgono a 25

Cinque nuovi casi in più, per un totale di 25 persone attualmente positive al Covid-19. E’ questo il dato comunicato nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, dal consueto “bollettino” del sindaco di Merate Massimo Panzeri.

LEGGI ANCHE Coronavirus: classe in quarantena a Galbiate

Covid-19, il contagio a Merate

Sono 220 i cittadini meratesi risultati positivi al Covid-19 dall’inizio della pandemia, 26 quelli deceduti, 169 i guariti, 35 quelli posti in questo momento sotto sorveglianza attiva. «La situazione generale è purtroppo in leggero peggioramento – ha commentato Panzeri – Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), atteso a breve, definirà le nuove eventuali misure da adottare per il contenimento del contagio. Nel frattempo, l’obbligo di indossare le mascherine è stato esteso anche agli ambienti esterni. Raccomando e richiamo nuovamente al rispetto delle buone pratiche igienico comportamentali. Invito nuovamente studenti e genitori a non ammassarsi in occasione degli ingressi e delle uscite dai plessi scolastici».