Ambulanze in azione, numerosi gli interventi nella notte nel Lecchese

Ambulanze a sirene spiegate per tutta la notte nel Lecchese. Diversi gli interventi che hanno tenuto impegnati i soccorritori in Provincia nella nottata tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio.

Ambulanze in azione nel Lecchese tra incidenti e intossicazioni etiliche

Gli interventi sul territorio da parte del 118 si sono aperti con un ribaltamento a Sirone. Un giovane di 20 anni, poco prima di mezzanotte, ha perso il controllo della sua auto in via Don Giuseppe Brambilla, finendo per ribaltare la vettura. Grande spavento, con intervento dei soccorritori giunti da Bosisio supportati dai Carabinieri della Compagnia di Merate, ma fortunatamente alla fine il 20enne non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Una mezz'ora dopo, invece, la Croce Rossa ha soccorso una ragazza di 20 anni e un uomo di 31 anni in via Valsassina a Lecco, feriti a seguito di un'aggressione. Allertata in questo caso anche la Questura di Lecco. Trasportata all'Ospedale Manzoni una persona in codice verde.

Poco prima dell'una di notte, grave incidente lungo la SS36 nel tratto tra Bosisio Parini e Molteno. Tre le persone coinvolte nell'impatto di un'auto contro un ostacolo, tutti maschi di cui due 23enni e un 31enne. Soccorsi in codice giallo, il ferito più grave è stato trasportato al Manzoni mentre un'altra ambulanza si è diretta verso l'ospedale di Erba.

Ad allertare i soccorritori poco dopo l'una alcune persone in viale Brianza a Robbiate per un'intossicazione etilica che ha coinvolto una persona di 39 anni. Sul posto la Croce Bianca e i Carabinieri di Merate. A seguito dell'intervento il trasporto in ospedale della persona non è stato necessario.

Intorno alle due di notte si è poi reso necessario il soccorso di una persona all'interno della sua autovettura, ad Abbadia Lariana in via per Novegolo. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un'automedica. L'individuo è stato trasferito in codice giallo all'Ospedale Manzoni di Lecco.