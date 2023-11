Sarà riproposto dalla Asst di Lecco sabato 2 dicembre 2023 un nuovo Vax Day per la campagna vaccinale contro il Covid-19 e l'influenza.

605 somministrazioni al vax day contro Covid e influenza, sabato si replica

La grande affluenza registrata sabato 25 novembre ha visto infatti la somministrazione di ben 605 vaccinazioni (255 antinfluenzali e 350 Covid-19) nei Centri Vaccinali di Lecco e Merate.

È bene ricordare che la somministrazione dei vaccini è aperta a tutta la popolazione; è gratuita e su prenotazione tramite i portali di Regione Lombardia:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

È possibile, per chiunque lo desiderasse, effettuare la co-somministrazione di entrambi i vaccini (antinfluenzale e Covid-19): in questo caso è sufficiente prenotarsi in uno solo dei due indirizzi e comunicare l'intenzione della co-somministrazione direttamente in ambulatorio.